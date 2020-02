No Super Bowl, jogadores começam aquecimento três horas antes do jogo

É impressionante o aquecimento feito pelos jogadores da NFL. Os astros de San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs começaram a se exercitar no gramado do Hard Rock Stadium três horas do início do Super Bowl.

Harrison Butker, kicker do Kansas, tentou cerca de 50 chutes das marcas de 40 e 50 jardas (cada jarda tem 0,91 metro). Enquanto o running back Tireek Hill disparou mais de 40 vezes pelo gramado. Todos deverão estar extremamente preparados para suportar o forte ritmo da partida.

Um dos mais vibrantes foi o quarterback Patrick Mahomes, apontado como o melhor em sua função na atualidade. Ele entrou para o aquecimento com uma bola nas mãos e não soltou o tempo todo.

Muitas bolas foram distribuídas para os torcedores, ao final de alguns dos lances treinados durante o aquecimento. A maioria dos "presentes" foram direcionados para crianças e idosos.

Nas arquibancadas, a maioria de camisas vermelhas, cores tradicionais das equipes. Equilíbrio no número de torcedores, com pequena vantagem para Kansas. No gramado, o time de São Francisco estará de branco.