Sem onda, primeiro dia da 9ª etapa do Mundial de Surfe é adiado

A etapa de Hossegor, na França, a antepenúltima da temporada 2015 do Mundial de Surfe, não terá início nesta terça-feira. Os motivos são as ondas pequenas e o alto vento maral (do mar para a terra, que dificulta a prática do surfe). Com isso, uma nova chamada será realizada às 3h da madrugada desta quarta-feira, no horário de Brasília.

Com isso, o que seria o primeiro dia da etapa de Hossegor foi decretado como dia sem competições. "Temos muitas ondulações vindo e ficaremos de olho nas condições durante os próximos dias para aproveitarmos o melhor surfe disponível", afirmou o comissário Kieren Perrow. As previsões meteorológicas indicam que, nesta quarta-feira, as condições climáticas para a prática do surfe devem melhorar.

Com isso, muitos surfistas da elite aproveitaram para treinar nesta terça-feira na costa francesa. Além dos sete brasileiros que disputam o campeonato, o país também conta com Alejo Muniz e Tomas Hermes, que estão substituindo atletas ausentes na atual etapa, e Caio Ibelli, que ganhou a vaga ao ser vice-campeão do QS de Cascais. Silvana Lima é a representante brasileira no feminino.

CONFIRA AS BATERIAS DA 1ª FASE

Masculino:

1: Kelly Slater (EUA), Jadson André (BRA), Brett Simpson (EUA)

2: Julian Wilson (AUS), Miguel Pupo (BRA), Aritz Aranburu (ESP)

3: Owen Wright (AUS), Sebastian Zietz (HAV), Dane Reynolds (EUA)

4: Filipe Toledo (BRA), Adam Melling (AUS), Tomas Hermes (BRA)

5: Adriano de Souza (BRA), Keanu Asing (HAV), Caio Ibelli (BRA)

6: Mick Fanning (AUS), Michel Bourez (TAH), Maxime Huscenot (FRA)

7: Gabriel Medina (BRA), Matt Wilkinson (AUS), Dusty Payne (HAV)

8: Jeremy Flores (FRA), John John Florence (HAV), Alejo Muniz (BRA)

9: Italo Ferreira (BRA), Adrian Buchan (AUS), Ricardo Christie (NZL)

10: Nat Young (EUA), Bede Durbidge (AUS), Glenn Hall (IRL)

11: Josh Kerr (AUS), Kai Otton (AUS), Kolohe Andino (EUA)

12: Wiggolly Dantas (BRA), Joel Parkinson (AUS), C. J. Hobgood (EUA)

Feminino:

1: Bianca Buitendag (AFS), Tatiana Weston-Webb (HAV), Alessa Quizon (HAV)

2: Lakey Peterson (EUA), Malia Manuel (HAV), Dimity Stoyle (AUS)

3: Courtney Conlogue (EUA), Coco Ho (HAV), Chelsea Tuach (BRB)

4: Carissa Moore (HAV), Stephanie Gilmore (AUS), Sage Erickson (EUA)

5: Sally Fitzgibbons (AUS), Nikki Van Dijk (AUS), Laura Enever (AUS)

6: Johanne Defay (FRA), Tyler Wright (AUS), Silvana Lima (BRA)