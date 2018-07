No Twitter, Dilma comemora título inédito da seleção feminina de handebol

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff comemorou neste domingo o título inédito da seleção feminina de handebol, que conquistou o Campeonato Mundial derrotando a Sérvia na casa da adversária. "Com garra e determinação, nossas meninas do handebol superaram a Sérvia, na casa adversária", escreveu Dilma em sua conta pessoal no microblog Twitter. "Nossas meninas do handebol são campeãs mundiais invictas!"

Para a presidente, a vitória da seleção indica "o caminho certo na preparação do handebol para os Jogos Olímpicos do Rio 2016". Na Olimpíada de Londres, em 2012, o time de handebol feminino ficou em sexto lugar, numa apresentação apenas razoável. Em uma temporada, a evolução foi gigantesca.

No sábado, a presidente já havia usado o Twitter para comentar o desempenho do time brasileiro, destacando que o Banco do Brasil e os Correios assinaram em junho patrocínio de R$ 9,4 milhões para ajudar a modalidade.