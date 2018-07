No UFC, Werdum bate Hunt e fica com cinturão interino

Em combate emocionante pelo UFC 180 realizado no México na madrugada deste domingo, 16, Fabrício Werdum nocauteou o neozelandês Mark Hunt. No segundo round do confronto, válidos pelos peso-pesados, o brasileiro acertou uma joelhada em seu adversário o que acabou levando-o a lona aos 2m27s. Após o golpe, o gaúcho aproveitou o momento favorável na luta para desferir uma sequência de golpes no adversário, até que o árbitro Herb Dean encerrasse o confronto.

A disputa rendeu ao brasileiro não apenas o cinturão interino da categoria peso-pesado, mas também um dos dois prêmios em dinheiro de melhor performance no UFC 180, no valor de US$ 50 mil (cerca de R$ 130 mil). O outro bônus por ficou nas mãos do norte-americano Kelvin Gastelum, que atropelou Jake Ellenberger pelos meio-médios.

Após excelente resultado, Fabrício Werdum fica agora aguardando a recuperação de Cain Velásquez para disputar o título de forma definitiva. O norte-americano, que já derrotou lutadores brasileiros como Junior "Cigano" dos Santos e Antônio "Pezão" Silva, é o atual campeão na categoria dos pesos-pesados.