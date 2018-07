No Uruguai, Chapecoense tenta pontuar na Copa Libertadores em rodada decisiva Em semana decisiva, antes de enfrentar o Avaí pelo primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense tenta fazer a sua parte na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), enfrenta o Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, em Montevidéu, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 7.