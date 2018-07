Nonô Figueiredo lidera treinos livres da Stock Car

Ele cravou o melhor tempo do dia, 1min42s051, no período da manhã, e não foi superado pelos rivais à tarde. Ricardo Maurício, Lico Kaesemodel, Átila Abreu e ficaram logo atrás de Figueiredo, na combinação das marcas dos dois períodos. Já o atual campeão Cacá Bueno foi apenas o 17º do dia.

"Com certeza foi um bom começo para mim e para a equipe. O objetivo é estar sempre na frente, brigando pela vitória e pelo título. Foi só um treino, mas mostrou que estamos no caminho certo", destacou Nonô, que lamentou um problema no carro do companheiro de equipe Átila Abreu. "Ele teve um problema, mas terminou entre os dez primeiros". Abreu foi o oitavo mais rápido do dia.

Apesar do bom desempenho da equipe Mobil Super Pionner Racing, o engenheiro Thiago Meneghel cobrou uma melhor performance no sábado. "Terminamos com o melhor tempo do dia com o Nonô. Ainda temos que melhorar um pouco, sabemos que tem equipe poupando equipamento, que não colocou pneu zero. O que vale mesmo será o treino de amanhã", declarou.

No sábado, os pilotos voltam à pista para o terceiro treino livre, a partir das 7h50. O treino classificatório, que definirá o grid de largada, terá início às 12 horas. A corrida está marcada para às 9h30 de domingo.