Noroeste está a um empate do título Primeiro colocado em todas as fases da Copa Paulista, o Noroeste bateu o Audax por 2 a 1, em Bauru, e agora só precisa empatar o 2.º jogo da final para ficar com a taça e com vaga na Copa do Brasil. A partida será às 10 horas de domingo em São Paulo.