Norte-americana Katie Ledecky bate recorde mundial dos 1.500m em Kazan

Ledecky está promovendo uma nova era na prova mais longa da natação feminina - mas que não está no programa olímpico. Até dois anos atrás, o recorde mundial era 15min42s54, da também norte-americana Kate Ziegler. Nesta terça, a adolescente baixou essa marca para 15min27s71, melhorando já em 15 segundos o recorde da geração anterior à dela.

Atualmente, Ledecky não tem adversárias nas provas de fundo da natação. É recordista mundial dos 400m, dos 800m e dos 1.500m. Na distância mais curta, ganhou o ouro em Kazan, segunda-feira, com recorde do campeonato. Nos 200m, é a sexta do ranking mundial da temporada e compõe o revezamento americano. Em Kazan, vai tentar cinco medalhas de ouro - levou quatro no Mundial passado, em Barcelona.