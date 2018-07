Norte-Americano quebra recorde mundial do decatlo O norte-americano Ashton Eaton quebrou na noite deste sábado o recorde mundial do decatlo, o que lhe dá o rótulo de atleta mais completo do mundo, uma vez que a modalidade envolve dez diferentes provas: 100m, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400m, 110m com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500m.