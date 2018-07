Norte-coreano quebra recorde no levantamento de peso

Os Jogos Asiáticos, realizados em Incheon, na China, registraram a quebra de um recorde mundial logo no primeiro dia de competições. Neste sábado, o norte-coreano Om Yun-Chol estabeleceu uma nova marca na categoria masculina até 56 quilos ao conseguir erguer 170 quilos por cima da sua cabeça.

Om Yun-Chol, campeão olímpico em 2013 e mundial no ano passado, superou o seu próprio recorde em apenas um quilo, além de garantir para a Coreia do Norte a sua primeira medalha de ouro nesta edição dos Jogos Asiáticos. Além disso, Om Yun Chol conseguiu erguer 298 quilos no levantamento combinado, um recorde para a competição continental.

Na sua segunda tentativa, Om Yun-Chol levantou 166 quilos, o que já seria um recorde para os Jogos Asiáticos. Depois, o norte-coreano estabeleceu a marca de 170 quilos, o que lhe assegurou o recorde mundial e a medalha de ouro, sendo ovacionado pelo público ao levantar um peso equivalente a três vezes o seu próprio.