Norueguês Boasson vence 17.ª etapa da Volta da França O norueguês Edvald Boasson Hagen conquistou sua segunda vitória na Volta da França deste ano, ao vencer a 17.ª etapa, de 179 quilômetros, entre Gap e Pinerolo, disputada nesta quarta-feira. O triunfo, obtido com o tempo de 4 horas e 18 minutos, no primeiro de três estágios realizados nos Alpes, foi conseguido com uma arrancada que o distanciou do pelotão principal nos últimos quilômetros.