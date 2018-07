Norueguês é ouro e se torna maior medalhista do inverno

SOCHI - O primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Inverno já foi de grandes momentos em Sochi. No esqui, duas irmãs canadenses foram ao pódio juntas, com ouro e prata. Na patinação, um pódio todo holandês logo na primeira final. Mas o grande destaque deste sábado veio do biatlo, com o norueguês Ole Einar Bjoerndalen se tornando o maior medalhista de todos os tempos.

No sprint, prova de 10km do biatlo (combinação de esqui cross country e tiro), Bjoerndalen errou um dos tiros mas venceu com o tempo de 24min33s5, seguido de Dominik Landertinger, da Áustria, e Joraslav Soukup, da República Checa.

Assim, o norueguês agora tem 12 medalhas olímpicas, se igualando a Bjorn Dählie, seu compatriota, e ex-atleta do esqui cross country. Dählie, porém, tem oito de ouro, contra sete de Bjoerndalen.

A surpresa vem porque aos 40 anos, Bjoerndalen fez um ciclo olímpico ruim, sem ter ganhado nenhuma medalha em Mundiais (que são anuais) em provas individuais, terminando quase sempre longe do pódio. Ele não era campeão olímpico em provas individuais desde os Jogos de Salt Lake, em 2002. Como a Noruega é favorita ao ouro no revezamento, ele tem tudo para se tornar o maior da história.

Outro ouro para a Noruega neste sábado veio com Marit Bjorgen, no skiatlon, modalidade do esqui cross country que tem 7,5km de corrida no estilo clássico e a mesma distância no estilo livre. Assim, ela chegou à sua oitava medalha olímpica, à quarta de ouro. Se confirmar o favoritismo (venceu quatro provas no último Mundial da modalidade), vai se tornar a maior medalhista mulher da história.

IRMÃS

No esqui estilo livre também teve momento histórico, com as irmãs canadenses Justine e Chloe Dufour-Lapointe, uma de 19 e outra de 22 anos, faturando ouro e prata no moguls, prova que combina descida em pista ondulada e saltos. Mas a festa familiar não foi completa. A irmã mais velha, Maxime, de 24 anos, ficou na semifinal, em 12.º.

PÓDIO COMPLETO

Enorme favorito ao título, uma vez que é pentacampeão mundial, Sven Kramer venceu os 5.000m na primeira prova da patinação em velocidade, batendo o recorde mundial em 6min10s67. O pódio foi todo holandês, uma vez que ele teve a companhia de Jan Blokhuijsen e Jorrit Bergsma.

QUADRO DE MEDALHAS

A lista é liderada pela Noruega, único país que já passou das 100 medalhas na história dos Jogos de Inverno. Em Sochi, tem duas de ouro, uma de prata e outra de bronze. O Canadá vem em segundo, com uma de cada cor, empatado com a Holanda. Os Estados Unidos estão em quarto, com uma de ouro e uma de bronze.