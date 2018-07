Norueguês nada com o ''coração'' e fatura o ouro Os noruegueses, que nos últimos dias tem lutado para superar o choque dos dois atentados terroristas em um mesmo dia mataram 76 pessoas tiveram ontem um motivo de alegria. O nadador do país, Alexander Dale Oen ganhou a medalha de ouro nos 100 metros peito em 58s71. "Eu acho que nadei um pouco mais com o coração do que com a técnica", admitiu.