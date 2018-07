Nory inicia preparação olímpica na Copa do Mundo de Ginástica em Glasgow

De volta ao ginásio no qual conquistou um bom 12.º lugar no individual geral no Mundial do ano passado, Arthur Nory encara a competição como um teste. "A primeira competição do ano sempre é difícil, porque é o começo e não nos preparamos para estar no auge agora. Mas é muito importante estar bem e ir mostrando nossa evolução na ginástica", diz ele.

Nesta fase da temporada internacional da ginástica artística concentra as etapas de Copa do Mundo, que têm apenas disputas no individual geral, com poucos competidores. No fim de semana passado, nos EUA, Lorrane e Lucas ficaram em nono e último lugar. Em Glasgow estão mais nove ginastas no masculino e outros nove no masculino.

Depois, no fim de semana seguinte, será a vez de Caio Souza, outro "generalista" da ginástica brasileira, competir em Stuttgart. Lucas Bitencourt, Sérgio Sasaki, Francisco Barretto e Petrix Barbosa estreiam na temporada numa competição por equipes, também na Alemanha.