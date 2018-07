Nos 400 metros, Poliana Okimoto leva terceiro ouro no Troféu José Finkel

SÃO PAULO - Mesmo cansada pela campanha histórica no Mundial dos Esportes Aquáticos, realizado no final de julho, em Barcelona, quando subiu três vezes ao pódio na maratona aquática, Poliana Okimoto vem dominando as suas provas na piscina do Corinthians, em São Paulo, durante a disputa do Troféu José Finkel de Natação. Nesta sexta-feira, ela somou sua terceira medalha de ouro na competição.

Especialista na maratona aquática, Poliana ganhou ouro, prata e bronze nas provas da modalidade durante o Mundial de Barcelona. Depois dessa performance, ela ainda encontrou energias para o Troféu José Finkel, quando caiu na piscina para nadar distâncias menores. Assim, foi ouro nos 800 metros e nos 1.500 metros ao longo da semana, ganhando agora também os 400 metros livre.

Nesta sexta-feira, ela conquistou ouro nos 400 metros livre com o tempo de 4min14s56. "Já estou bem cansada, mas valeu. Se eu soubesse que estava tão bem, tinha tentado até fazer um pouco mais, mas está muito bom. Foi um tempo bem próximo do meu melhor, mesmo com todo o cansaço e o tempo frio. Passei forte, mas nos últimos 100 metros senti muita dor e não consegui", disse Poliana.

Mais sete medalhas de ouro foram distribuídas nesta sexta-feira, penúltimo dia de disputa do Troféu José Finkel: Frederike Heemskerk (200 metros medley), Henrique Rodrigues (200 metros medley), Daynara de Paula (50 metros borboleta), Nicholas Santos (50 metros borboleta), Juan Pereyra (400 metros livre) e os revezamentos masculino e feminino do Minas Tênis no 4x100 metros livre.