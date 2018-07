Nos anos 80, clássico reuniu Sócrates e Zico

No primeiro duelo, com mais de 90 mil torcedores em um sábado à noite, no Morumbi, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1. Gols de Wladimir e Zico. No jogo de volta, no Rio, vitória carioca por 2 a 0, com mais um gol de Zico.

Em 1983, o Corinthians era o campeão paulista e o Flamengo o campeão brasileiro. Os dois se encararam em um grupo, junto de Goiás e Guarani. No Maracanã, goleada do Flamengo: 5 a 1. Zico fez dois. Sócrates fez o gol corintiano. Na volta, no Morumbi, o Corinthians marcou 4 a 1. Zico não jogou. Sócrates fez 2 gols.

Em 1984, os times de maior torcida do País decidiram a vaga para as semifinais. Zico não estava mais na Gávea. No primeiro duelo, no Rio, 2 a 0 Flamengo. No Morumbi: diante de 115 mil torcedores, 4 a 1 Corinthians - 2 de Sócrates.