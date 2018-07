Nos carros, dupla brasileira abandona o Rali Dacar

Chegou ao fim o Rali Dacar 2015 para os brasileiros Guilherme Spinelli e Youssef Haddad. Ocupando a 15ª colocação na classificação geral dos carros até a oitava etapa, a dupla da Mitsubishi Petrobras se despediu da competição nesta terça-feira (13), no nono trecho, que teve como destino Calama (CHL).

Com problemas na direção hidráulica do veículo ASX Racing 20 quilômetros após terem largado para especial, eles foram obrigados a retornar ao acampamento de Iquique (CHL). Como não completaram o trajeto, foram desclassificados da 37ª edição da prova.

Contudo, Spinelli e Haddad permanecerão com a caravana do Dacar como equipe de apoio dos portugueses Carlos Sousa e Paulo Fiuza, também da Mitsubishi. Os lusos estão na oitava colocação no acumulado.