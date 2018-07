NOS ESTÁDIOS, UMA NOVA REALIDADE

São esses agentes que "recepcionarão'' os torcedores nos postos de controle. Num primeiro momento, será feita a passagens por pórticos e por aparelhos de raio X. Esquema semelhante aos utilizados nos aeroportos.

Em seguida, o torcedor vai se dirigir às catracas, onde, eletronicamente, será validado o ingresso. "Para nós, há o perímetro externo e o interno. Só entra em determinado local tem tiver com ingresso ou credenciado'', diz o gerente geral do Comitê Organizador Local, José Hilário Medeiros. O perímetro externo de segurança foi definido em no mínimo 100 metros do primeiro controle.

Ao se dirigir a seu lugar, demarcado, o torcedor terá o auxílio de orientadores, para que chegue rapidamente e em segurança ao setor e, depois, a seu assento.

A polícia estará no estádio, mas só agirá dentro de suas atribuições constitucionais, como em caso de tumulto.

Todos os 12 estádios da Copa terão câmeras de alta resolução, que enviarão imagens para as centrais de comando e controle. Torcedores violentos e pessoas procuradas pela polícia poderão ser identificadas.