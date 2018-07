Nos novos estádios, futebol é um detalhe

SÃO PAULO - Entre as diversas mudanças que a Copa trará ao esporte brasileiro, destaca-se a forma de administrar os modernos estádios que estão sendo construídos para o Mundial. É consenso entre os novos gestores que o foco não poderá mais ser exclusivamente as partidas de futebol. As arenas multiuso só se tornarão rentáveis se a utilização de cada espaço for maximizada.

É o caso da Arena Fonte Nova, em Salvador. A administração do local ficará, por 35 anos, sob responsabilidade de uma concessionária formada pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. O modelo que servirá de inspiração é o da Amsterdam Arena.

"A ideia é que, assim como na Holanda, cada pedacinho do estádio seja utilizado para eventos, reuniões, lojas e restaurantes", diz Lino Cardoso, diretor de Negócios da concessionária. "Hoje, Salvador é carente de espaços como esse. Para fazer eventos com 200 ou 2 mil pessoas há dificuldades. Nossa meta é assegurar 365 dias por ano de movimento na arena."

Já foi firmado um contrato para que o Bahia mande seus jogos no local - atualmente, o clube atua no Pituaçu. E, baseada no modelo holandês, a expectativa da concessionária é que o Bahia aumente a sua média de público. "O Ajax tinha um estádio para 35 mil pessoas e média de 18 mil por jogo. Com a Amsterdam Arena, onde cabem 52 mil torcedores, a média subiu para 50 mil", conta Cardoso. A capacidade da Fonte Nova será de 50 mil pessoas.

O Maracanã também deverá ter um modelo europeu de gestão. Em recente visita a Portugal, o governador do Rio, Sérgio Cabral, conheceu o Estádio da Luz, do Benfica, e afirmou que pretende usar o gerenciamento do local como referência para fazer a licitação que definirá o futuro do mítico estádio carioca - o bilionário Eike Batista admitiu interesse em participar do processo.

A inauguração do Estádio da Luz, em 2003, é considerada um marco na história do clube português. "O estádio permitiu que o Benfica revolucionasse suas práticas de gestão para voltar a atingir patamares de excelência dentro do campo", diz Miguel Bento, diretor de Marketing.

Para conseguir pagar o empréstimo de 120 milhões (R$ 288 milhões), o clube se viu obrigado a adotar uma política financeira que desse lucros suficientes para quitar a dívida.

PARCERIA

Em Recife, o Consórcio Arena Pernambuco firmou parceria com a AEG, companhia dona do Los Angeles Galaxy e do Los Angeles Lakers, e o estádio será a casa do Náutico por 33 anos. Pelo contrato assinado no mês passado, o clube fará uso apenas do local, sem se preocupar com a gestão. E ainda receberá por isso. "Vamos levar os jogos para lá com uma garantia de receita mínima. Adotamos esse modelo para não enfrentarmos problemas como o Botafogo tem sofrido para gerir o Engenhão", conta o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, André Campos.