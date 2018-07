Nos passos do pai supercampeão

Ser um grande campeão no esporte é para poucos. Ser um grande campeão e filho de uma das maiores lendas do esporte é mais difícil ainda. Pois Felix Mário Savón não se intimida. Quer honrar o nome de seu pai e escrever o seu entre os grandes de todos os tempos do boxe. Ele é filho de Felix Savón, tricampeão olímpico (1992/1996 e 2000), tricampeão pan-americano (1987/1991 e 1995) e seis vezes campeão mundial (1986/1989/1991/1993/1995 e 1997) dos pesos pesados.

Todo o cartel do pai não assusta o garoto de 15 anos, atual campeão cubano na categoria dos 60 quilos. "Quero ser melhor do que meu pai. Pode parecer impossível, mas ele próprio me ensinou que com vontade, disciplina e trabalho nada na vida é impossível."

O título nacional colocou Felix Mário Savón na Escola Superior Atlética, onde se prepara com os melhores do pugilismo cubano. Na academia, o pai Savón, de 43 anos, acompanha atento a todos os treinamentos, mas não fica no córner do filho. "Não cuido de sua preparação, mas faço questão de guiar suas atitudes fora dos ringues. Conversamos muito, assistimos aos meus combates em vídeos e tento passar a ele tudo o que pode acontecer dentro de uma luta", contou.

O lendário Savón se mostra entusiasmado com a postura do filho. "Ele sabe que tem uma responsabilidade grande por ter meu nome. É forte e muito maduro para a pouca idade", disse o ex-pugilista, que igualou o feito do compatriota Teófilo Stevenson e do húngaro Laszlo Papp, únicos ganhadores de três medalhas de ouro no boxe olímpico.

Felix Mário, que tem quatro irmãos, mostra personalidade quando sofre as inevitáveis comparações com o pai. Ele conta que passou do beisebol para o boxe aos 12 anos. "Uma professora me dizia que eu devia seguir os passos de meu pai. Para passar na matéria dela, aceitei o convite de colocar as luvas. Comecei a treinar, integrei uma equipe municipal, ganhei a primeira luta e não parei mais", disse o garoto, que é treinado pelo experiente Ernesto Aizpura. "Quero que meu pai tenha orgulho de mim como tenho dele, mas, por favor: sou Felix Mário Savón. Filho de Felix Savón. E quero colocar meu nome na história do boxe. Ou melhor: vou colocá-lo."