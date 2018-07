Nos saltos ornamentais, Cesar Castro tem vaga olímpica

Cesar Castro obteve a vaga para o Brasil, mas é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) que vai apontar quem competirá na Olimpíada, a ser realizada de 27 de julho a 12 de agosto. Já estavam classificados os 12 finalistas de cada prova do Mundial dos Esportes Aquáticos de Xangai (China, realizado em 2011, e os campeões continentais.

O atleta brasileiro já participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. Em 2004, em Atenas (Grécia), ficou em nono lugar. Quatro anos depois, em Pequim (China), obteve a 24.ª posição. Cesar Castro ainda ganhou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, no ano passado, foi prata no Pan do Rio de Janeiro, em 2007, já foi o terceiro do ranking mundial da prova de trampolim de 3 metros e, em 2009, ficou em quinto lugar no Mundial dos Esportes Aquáticos de Roma, na Itália.

Em outras provas da Copa do Mundo, a brasileira Andressa Mendes, de 14 anos, foi a primeira da equipe a entrar em cena e ficou em 31.º lugar na prova de plataforma. Ela ainda terá chance de conseguir classificação na repescagem que acontece no último dia de competições, no próximo domingo.

Nesta quarta serão realizadas as provas semifinais e finais do trampolim de 3 metros masculino. O Brasil ainda terá Juliana Veloso buscando vaga na prova feminina de trampolim e Cássius Duran na luta da plataforma masculina.