''Nós temos de reacender a chama do Ronaldo''

Em sua primeira entrevista exclusiva após a queda na principal competição do centenário, o treinador reconhece que 2010 tem sido um ano complicado para o Fenômeno. O atacante, segundo ele, se mostra desmotivado e mal preparado fisicamente. "Precisamos acender novamente a chama do Ronaldo", analisou o comandante, que só terá o craque de volta depois da Copa do Mundo.

Você ficou surpreso com a renovação de contrato até 2011?

Não foi uma renovação, eu estendi o contrato. Acho que a diretoria foi inteligente. O gesto foi de confirmação na confiança do trabalho. Claro que não há uma concordância com tudo que foi feito, mas se concordou com a maioria. O Corinthians saltou na frente de muita coisa. Certamente com isso, um gesto bastante forte após a Libertadores, mostrou que o clube não está disposto a lidar com tanta oscilação, com pressão da parte externa. E passa para o mercado essa ideia de que quer mudar.

No balanço que você fez com a direção e com você mesmo, a que conclusão chegou. O jeito de trabalhar vai mudar, o estilo do Mano vai mudar?

A primeira avaliação que fizemos resultou nas primeiras mudanças na nossa fisiologia e na preparação física. E fomos muito criticados por isso, porque entenderam que estávamos transferindo para essas pessoas a responsabilidades pela eliminação da Libertadores. Mas não poderíamos fazer essa mudança durante a competição. A decisão não é tomada só por causa do resultado. Trata-se de uma observação que já vinha sendo feita. E você não pode ser omisso. Certamente também vamos mudar algumas coisas no plantel, o que terá mais visibilidade durante a Copa do Mundo.

E com quem você imagina que não poderá contar mais?

Os nomes não saem desses que vocês já sabem (Elias, Jucilei, Marcelo Mattos, Edu)

É correta a leitura de que se a preparação física estivesse melhor não haveria o rodízio?

Talvez não existiria o rodízio com tanto cuidado. Teríamos mais chance de jogar com a mesma formação.

Vocês sentiram a tal pressão pela Libertadores ou isso é papo de torcedor?

Quando eu dirigia o Grêmio, nós perdíamos sempre o primeiro jogo do mata-mata, mas o grupo seguia com muita confiança para o segundo jogo, certo de que conseguiria o resultado. Aqui é diferente. Nós perdemos por 1 a 0 para o Flamengo e existia um ambiente de dificuldade em acreditar que era possível. Por isso é bom dar sequência no trabalho. Vamos com tudo no Brasileiro para classificarmos para outra Libertadores. E assim o Corinthians vai se acostumando com essa competição. Ao mesmo tempo, diminuiu essa pressão.

Incomoda o adjetivo "retranqueiro"?

Não. Outro dia estava assistindo Inter de Milão e Barcelona. A Inter tinha um placar de 3 a 1 do primeiro jogo, jogava fora de casa e com um jogador a menos. E tinha gente que dizia que a Inter deveria atacar para surpreender. Você realmente acha que nesse contexto alguém vai atacar o melhor time do mundo? Nós não podemos mais vender para o torcedor a imagem que é possível fazer isso. Precisamos parar de enganar o torcedor.

Nessa linha de não enganar o torcedor, não é um erro dizer que o Ronaldo, mesmo muito mal, é bem melhor do que os outros?

Ronaldo é o maior jogador que eu já dirigi. Ele justifica plenamente o apelido de Fenômeno. Mas eu também não gosto desse exagero que você transmite para o torcedor que basta ele estar em campo, que aquela preocupação que ele vai gerar no adversário é suficiente.

Mas não foi esse seu discurso no Maracanã, quando garantiu que o Ronaldo, mesmo mal, era melhor do que os outros e seria titular na segunda partida?

Mas essa foi a minha avaliação. E ele provou aqui e fez um grande jogo. São duas coisas bem diferentes. Eu não disse que o colocaria em campo de qualquer maneira.

Por que o Ronaldo não jogou neste ano o que jogou em 2009?

Porque não está tão bem preparado como estava no ano passado. As dores que ele sente agora ele já sentia em 2009, já sentia em 2002. Quando o condicionamento está pior, dói mais. Então, todo excesso, todo descuido, a cobrança do seu corpo é cada vez maior. No ano passado, houve a contratação e uma empolgação muito grande dele, o que fez o resultado da preparação ser muito melhor. E isso vale para todos, comissão técnica e atleta. Ao limitar tudo isso, limitou-se os gols, a participação dele desde o início. Isso diminuiu a motivação, o carinho e o produto final não fica tão bom.

Mas chegou a Libertadores, o último capítulo, o mais importante desse projeto do centenário. O que poderia ser mais motivador?

Por mais experiente que você seja, não é nada difícil você perder um pouco da referência. Você pensa que vai fazer a diferença, mas não está tão bem quanto pensa. Não estou me eximindo de responsabilidade. Todos têm uma parcela.

E qual foi a sua?

Talvez pudesse ter detectado esse problema antes.

Faltou comprometimento?

Nós resolvemos o nosso problema de comprometimento antes do clássico contra o São Paulo, quando achamos que faltava algo nesse aspecto. Internamente faltava envolvimento. Nos reunimos e falamos abertamente. A equipe deu um salto. Portanto, não foi essa a causa da desclassificação.

Vai pegar no pé do Ronaldo?

Minha relação com o Ronaldo está mais próxima. Entendo que ele precisa de apoio na recuperação da autoconfiança. Precisa ter alguém com um palito de fósforo ou de um isqueiro para reacender a chama, que às vezes apaga um pouco, porque um cara como esse a gente tem sempre de acreditar.

E qual é a receita para ajudar o Ronaldo?

Quando você passa por momento difíceis, a tendência é se isolar. Mesmo sendo grande do jeito que ele é, há uma tendência de se retrair, pois você percebe que os abraços não são mais os mesmos, as críticas são mais frequentes do que os elogios. Por isso que precisamos trazer o Ronaldo de volta.

Quem é o melhor jogador do mundo e do Brasil?

Messi e Ganso

E o melhor técnico do mundo?

José Mourinho

Os favoritos na Copa, pela ordem.

Brasil, Espanha, Inglaterra e Argentina.

Quais suas maiores virtudes como treinador?

Acho que sou um bom estrategista e trabalho bem o grupo internamente.