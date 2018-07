''Nosso time está bem equilibrado''

GENINHO

Técnico

Ele comanda o Atlético-GO há dois meses

Geninho está há apenas dois meses no Atlético-GO. Neste período, mudou a forma de a equipe jogar e deu certo. Hoje, ele tenta surpreender o Palmeiras fora de casa.

O Atlético tem um time base de alguns anos. Você assumiu há dois meses. O que mudou desde que chegou?

O Atlético tinha uma base, eu já conhecia a qualidade técnica da equipe e achava que poderia vir aqui e fazer um bom trabalho. O time tinha de mudar algumas características de posicionamento dentro do campo. Era um time que jogava muito para frente, mas que tomava muitos gols. Procurei deixar o time mais equilibrado, deu certo. Não parou de fazer gol, mas parou de tomar.

Enfrentar o Palmeiras nesse momento conturbado é bom para o Atlético?

Eu acho complicado enfrentar o Palmeiras numa situação dessas. Eles só têm a Copa do Brasil para disputar por causa do começo conturbado no Paulista. Então, estão totalmente focados e nada é mais complicado do que enfrentar um time de camisa e de torcida que joga todas fichas em um torneio.