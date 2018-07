Nova bola faz seleção prever problemas para os goleiros A seleção brasileira, que vinha trabalhando com bolas fornecidas pela Nike, sua patrocinadora, passou a trabalhar apenas nesta quarta-feira, de forma mais efetiva, com a Cafusa, bola da Adidas que será usada na Copa das Confederações. E, ao falarem sobre as primeiras impressões sobre o novo modelo testado em Goiânia, o atacante Fred e o lateral Jean já começaram a prever problemas para os goleiros que disputarão a competição.