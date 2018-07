Nova chance para Piris dar fim à má fase

Emerson Leão reconhece que só dará a oportunidade por conta da ausência do volante Rodrigo Caio, que ganhou a vaga atuando improvisado, mas cumpre suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Santos. "O Piris é jovem, está se aplicando e até domingo teremos uma nova conversa. Ele tem de melhorar e sabe disso", diz o treinador.

Incomodado com as falhas defensivas e a fragilidade que o lateral mostra no apoio ao ataque, o técnico deu a ordem para Piris se dedicar apenas à marcação. "Ele não precisa se exceder à frente. Temos um fluxo ofensivo muito grande com o Cortez, então ele deve minimizar um pouco a sua subida para não ser muito exigido. A marcação nas costas dele demora a chegar", diz o técnico.

Enquanto Cortez tem subido de produção na lateral esquerda, especialmente na parte defensiva, o setor direito segue como uma deficiência antiga do São Paulo. A principal aposta do Tricolor agora é o retorno de Douglas, que chegou do Goiás com lesão e pode estrear até meados de abril. "O Douglas tem capacidade, já está correndo. Estamos contando os dias para contar com ele", reconhece Leão.

Luis Fabiano ficou de fora do treinamento de ontem, mas foi confirmado para o jogo de amanhã, em Mirassol. Já a volta do volante Fabrício, em fase final de recuperação, foi descartada.

Em espera. O Internacional voltará à carga apenas na segunda-feira na briga para tentar retomar os direitos sobre Oscar. O meia pediu licença no clube gaúcho e estará em São Paulo nos próximos dias, mas seus representantes descartam que ele se apresente no Tricolor.