Nova chance para Valdivia 'renascer'

O técnico Luiz Felipe Scolari pede reforços, mas sabe que uma das principais peças do Palmeiras para 2012 já está em seu elenco. E hoje, a partir das 19 horas, contra o Bahia, em Salvador, o meia Valdivia tem o primeiro dos três desafios que restam neste ano para mostrar que está realmente comprometido com a equipe alviverde.

O chileno ainda não brilhou em 2011, pelo contrário. Teve apagadas atuações, se envolveu em polêmicas e foi contestado por torcida e até pelo presidente Arnaldo Tirone. E quase foi vendido para o Al Saad, por cerca de R$ 15 milhões, no início de setembro - no último momento, Tirone desistiu do negócio, para não irritar mais os torcedores.

Valdivia está sem jogar há três rodadas no Brasileiro. Voltou segunda-feira da seleção chilena e treinou normalmente durante a semana. "Ele tem feito um trabalho muito bom com o Anselmo (Sbragia, preparado físico)", elogiou Felipão. "Vai ser nosso primeiro grande reforço para esta reta final do Brasileiro."

Por causa de sua rebeldia dentro e fora do campo, Valdivia foi chamado para uma conversa com César Sampaio, novo diretor de futebol. "Ele nos disse que está comprometido com o time", garantiu o dirigente.

Felipão está confiante num bom ano do meia chileno. "O Valdivia é um dos pilares da nossa equipe", contou.

Se o Mago é uma das esperanças do time hoje, Felipão conta também com um outro jogador que tem feito bom papel no meio de campo. "Nesses dois últimos jogos, o Patrik foi muito bem", disse o técnico. "Ele não é um meia que chega muito na frente, mas tem um posicionamento que deixa o Márcio Araújo e o Marcos Assunção mais soltos e descansados."

Felipão quer ver na noite de hoje o time com o mesmo espírito das duas últimas partidas - empates com Grêmio e Vasco. De acordo com o treinador, a melhora no ambiente do clube está diretamente ligada à chegada de César Sampaio e ao desligamento de Kleber. "Tenho a certeza que já acabaram todos os problemas", disse Luan, que deve formar dupla de ataque com Ricardo Bueno.

Palmeiras e Bahia ainda estão sob o perigo do rebaixamento. A chance é bem remota, mas ainda existe. Os paulistas têm 43 pontos, um a mais do que o adversário. Mas, até o término do Brasileiro, o Palmeiras tem um outro objetivo, que pode valer muito. E ele só virá na última rodada.

Após o Bahia, o Palmeiras encara o São Paulo e encerra o campeonato contra o Corinthians. E, no derradeiro jogo, o título brasileiro poderá estar em jogo para o rival. Vencer significará salvar seu ano.

Ausências. Jogando com o apoio da torcida, o Bahia três desfalques para a partida decisiva: o lateral-esquerdo Dodô, com séria lesão no joelho após entrada violenta de Bolívar, do Inter, e os suspensos lateral-direito Marcos e o meia Fabinho. Já o atacante Souza, artilheiro da equipe no campeonato com 10 gols, volta.