Nova diretoria do Palmeiras não quer contratar Riquelme

SÃO PAULO - Além de profissionalismo, o novo presidente Paulo Nobre prometeu uma gestão pés no chão, sem gastar mais do que pode para montar um time forte. Com este argumento, o dirigente está decidido a não investir no meia Riquelme. Apenas uma grande reviravolta poderia, neste momento, levar o Palmeiras a contratar o veterano argentino.

Nobre ainda não desistiu oficialmente, mas já disse para seus aliados que a relação custo-benefício não compensaria. Riquelme chegaria recebendo R$ 420 mil por mês mais bonificação por feitos conquistados em um contrato de um ano, que poderia ser renovado por até mais duas temporadas, dependendo do desempenho do argentino.

O pensamento do novo presidente é que o clube já tem muitas dívidas e não valeria a pena criar mais uma. Mas, antes de anunciar que não quer o jogador, ele vai conversar com o técnico Gilson Kleina para saber o quanto o treinador está interessado em contar com o argentino.

A resposta deve ser negativa. Kleina recebeu informações de que Riquelme faz um treinamento especial particular, mas precisaria de pelo menos 20 dias para estar em condição física ideal. Além disso, Riquelme tem a fama de ser ruim de elenco e desagregador, duas características que irritam o treinador. Kleina dispensou alguns atletas no final do ano passado justamente por achar que eles atrapalhavam o ambiente entre os atletas.

Nem mesmo José Carlos Brunoro, novo diretor-executivo do clube, é favorável à contratação do meia. "Acredito que precisamos analisar o custo dele, sua condição física e qual retorno pode dar antes de contratá-lo", explicou.

Antes de deixar o clube, Tirone deixou tudo alinhavado com o jogador e o contrato só não foi assinado por falta de tempo, já que a eleição aconteceu no última segunda-feira e não houve tempo hábil para o contrato ficar pronto. Ansioso, Riquelme entrou em contato com a nova diretoria para saber se ainda tem o interesse e não obteve resposta.

O Benfica e um clube do Oriente Médio também manifestaram interesse no argentino, mas Riquelme deu prioridade ao Palmeiras e só vai abrir negociações após ser comunicado da desistência do negócio.

Valdivia no River? O técnico do River Plate, Ramón Diaz, disse nesta quarta-feira que o clube vai atrás do meia Valdivia após não conseguir a contratação de Jonathan Fabbro, do Cerro Porteño. O clube paraguaio não quis negociá-lo. "Fabbro é um jogador que eu gosto bastante, mas já temos uma alternativa que é o chileno Valdivia", disse Diaz.

No Palmeiras, todos desconhecem o interesse do clube argentino no jogador e garantem que ainda não houve um contato, mas o zagueiro Román, que estava no Palmeiras no ano passado e voltou para o River, já entrou em contato com o chileno para saber de seu interesse.

Valdivia disse que não pretende deixar o Palmeiras, mas sua permanência no clube está longe de ser unanimidade. Se o River Plate chegar com uma boa proposta, o meia pode ser negociado.