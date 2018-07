Nova diretoria sofre para contratar

A situação do Palmeiras obriga a nova diretoria a trocar o pneu do carro com ele em movimento. O gerente executivo José Carlos Brunoro acredita que em 20 dias conhecerá a real situação dos principais departamentos do clube, mas ao mesmo tempo sabe que algumas atitudes urgentes precisam ser tomadas.

A mais importante delas é a contratação de jogadores. Brunoro promete que antes da estreia na Libertadores da América - no dia 14, contra o Sporting Cristal, do Peru - o clube anunciará a chegada de um reforço. E ele precisa ser contratado até o dia 12, data limite para a inscrição de jogadores na primeira fase da competição continental.

A prioridade é a aquisição de um zagueiro forte, no estilo "xerifão". O clube ainda não desistiu do panamenho Román Torres, do Millonarios, da Colômbia, mas já vai atrás de outros atletas. "Estamos correndo para suprir as necessidades. A ideia é chegar alguém antes da Libertadores", disse Brunoro.

A nova diretoria, no entanto, está enfrentando muitas dificuldades para contratar jogadores. O mercado está cada vez mais escasso e, além disso, o clube tem pouco dinheiro. Sendo assim, o jeito é aproveitar as oportunidades de negócio que aparecerem. E, no momento, a melhor delas é conseguir alguns jogadores em troca de Luan, que não quer mais jogar no Palmeiras. Há clubes interessados no atacante, como Internacional, Atlético-MG e Cruzeiro.

A ideia da diretoria é conseguir, no mínimo, dois jogadores em troca de Luan. O mais provável é a ida do atacante para o Inter, que pode envolver na negociação Josimar, volante que trabalhou com Gilson Kleina na Ponte Preta, e um outro jogador ainda a ser escolhido.

Embora o elenco seja pequeno, a diretoria se mostra disposta a negociar jogadores. Ontem, o meia Mazinho foi emprestado ao Vissel Kobe, do Japão, até janeiro de 2014. O jogador, que tem contrato até julho de 2017, vinha sendo pouco aproveitado por Kleina. Com sua saída, os garotos Bruno Dybal e Diego Souza ganharão mais espaço.

Análise profissional. Enquanto tenta montar um time de bom nível para a Libertadores, Brunoro vai usar sua empresa, a Brunoro Sport Business, para fazer uma análise completa dos departamentos de futebol profissional, de esportes olímpicos e de marketing do clube, além das categorias de base. "Em média, são necessários dois meses para ter um raio X completo, mas, pela necessidade de reestruturação rápida, faremos isso em 20 dias."

Brunoro acredita que assim terá um quadro completo do que precisa ser feito no clube. "Isso é fundamental. Em qualquer empresa moderna, você faz um diagnóstico assim que chega para saber como estão as coisas."

Político, o dirigente evita críticas à gestão anterior, mas admite a necessidade de mudar muita coisa, principalmente a forma como clube lida com os jogadores jovens. "A base é a sustentação do time e tem de corresponder a pelo menos 20% do elenco."

Uma das primeiras medidas tomadas pela nova diretoria é diminuir drasticamente o número de contratações para o Palmeiras B. A ideia é aproveitar o time, que está na Série A-3 do Paulista, para testar os garotos da base.