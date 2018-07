Nova dupla do vôlei de praia estreia vencendo em Gstaad

Diferentemente do que havia sido anunciado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) escolheu levar Fernanda Berti e Taiana para o Grand Slam de Gstaad, na Suíça, como quarta dupla inscrita pelo Brasil na competição. Recentemente, Larissa anunciou sua volta ao vôlei de praia, para jogar com Talita, e a dupla esperava disputar todas as etapas de Grand Slam da temporada, a partir da que é jogada nesta semana.

Mas a dupla que ganhou a chance de estrear na Suíça foi a formada por Taiana, que perdeu a parceira Talita, e Fernanda Berti, atleta que chegou a passar pela seleção brasileira de vôlei de quadra e foi convencida pela CBV, em 2012, a tentar a sorte no vôlei de praia, entrando direto na seleção brasileira da modalidade. Ela vinha atuando com Elize Maia.

E, logo na primeira competição da nova dupla, Fernanda Berti/Taiana estreou vencendo. Nesta quarta, elas ganharam os dois primeiros jogos em Gstaad, sobre s eslovacas Natalia Dubovcova e Dominika Nestarcova, por 2 sets a 1, e sobre as checas Martina Bonnerova e Barbora Hermannova, por 2 a 0.

Das quatro duplas brasileiras que jogam a chave feminina em Gstaad, três tiveram dia perfeito nesta quarta-feira. Maria Clara e Carol passaram pelas gregas Vasiliki Arvaniti e Maria Tsiartsiani, por 2 a 0, e pelas norte-americanas Emily Day e Summer Ross, por 2 a 1.

Juliana e Maria Elisa, que vieram do qualifying, começaram o dia derrotando as mexicanas Candelas Bibiana e Martha Revuelta. Depois, fizeram 2 a 1 contra as chinesas Fan Wang e Yuan Yue.

A única dupla brasileira a sofrer derrota foi Ágatha e Bárbara Seixas, que começaram a competição perdendo para as norte-americanas Jennifer Fopma e Whitney Pavlik, por 2 a 1. Depois, tiveram trabalho contra as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug, mas ganharam também em três sets.

Na quinta, a competição prossegue com a última rodada da fase de grupos. Depois, na sexta, estão previstas a repescagem e a fase de oitavas de final. O torneio termina no domingo, distribuindo cerca de R$ 127 mil para a dupla campeã.