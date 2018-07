Nova dupla do vôlei de praia segue 100% em Gstaad

"Começar com três vitórias é muito motivante e mostra que mesmo sem entrosamento ideal conseguimos ter uma boa sintonia dentro de quadra. Lógico que ainda tem muito caminho pela frente. O importante é ganhar confiança e acreditar sempre", comentou Taiana, que perdeu a antiga parceira, Talita, para a veterana Larissa, que está de volta ao vôlei de praia após um ano e meio de aposentadoria.

A dupla formada com Fernanda Berti, jogadora de vôlei de quadra convidada pela CBV a ir para as areias no fim de 2012, teoricamente é a quinta do País. Mas a estreia está sendo em primeiro nível. Nesta quinta, a vitória foi sobre as espanholas Liliana Fernández e Elsa Baquerizo por 2 sets a (23/21, 21/10).

As outras três duplas do Brasil na chave feminina terminaram a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, no segundo lugar dos respectivos grupos. Assim, terão que jogar a repescagem, para avançar às oitavas, também na sexta.

Ágatha e Bárbara Seixas precisavam vencer e fizeram 2 sets a 0 (21/17, 21/15) nas australianas Louise Bawden e Taliqua Clancy. As demais duplas tiveram parada dura. Juliana e Maria Elisa enfrentaram as chinesas Fan Wang e Yuan Yue e levaram 2 a 1 (16/21, 21/14, 13/15).

Já as irmãs Maria Clara e Carol enfrentaram a melhor dupla do mundo, formada pelas norte-americanas Kerri Walsh e April Ross, e perderam por 2 sets a 1 (27/25, 20/22, 15/8), em 59 minutos de jogo.