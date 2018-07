Nova dupla Neymar e Miralles empolga Muricy

Com Neymar liberado pelo STJD, o Santos entra em campo com o que tem de melhor para enfrentar a Ponte Preta, hoje às 18h30, em Campinas. Embora não tenha anunciado a escalação, Muricy Ramalho deve manter Miralles no ataque, apesar de ter André à disposição, depois de ter ficado fora contra o Vasco e Atlético-MG. E será mais uma oportunidade de ver o argentino caladão e com faro de gol - foram três gols em quatro jogos -, ao lado de Neymar.

Pelo futebol que apresentou nas últimas três rodadas, o Santos até poderia sonhar alto se não faltassem apenas sete jogos para o encerramento do Brasileiro e se o quarto colocado na classificação, com 12 pontos de vantagem, o São Paulo, não estivesse em ascensão. O que mais importa para Muricy é que o time superou a perda de importantes jogadores e começa a encontrar soluções para os seus problemas dentro do elenco, a ponto de não sentir tanto que fica sem seu principal astro.

"O time melhorou bastante ultimamente. Antes, a gente sofria demais quando não tinha Neymar. A equipe criava pouco. Agora houve uma melhora, principalmente dos atacantes que estão sendo mais efetivos. Miralles quase não jogava e começou a jogar bem e a fazer gol. Os jogadores estão dando a resposta e por isso o time está jogando bem", analisou o treinador.

Muricy não lamenta estar fora da briga do título. "Não posso me queixar. Quantos técnicos conseguiram ganhar quatro títulos em um ano e meio de clube?" questiona o treinador. "A verdade é que não podíamos almejar mais nada porque o time se desfez após a Libertadores. Depois de ganhar seis títulos, muitos jogadores se valorizaram demais e procuraram ganhar mais em outros clubes. Chegou a hora de formar outro grupo para ganhar tudo de novo."

Preocupação. A apreensão só aumentou pelos lados da Ponte Preta depois que o STJD liberou Neymar para o jogo. Além de ter de encarar o craque, o time luta contra a má fase que começa a pesar na cabeça do técnico Guto Ferreira. Em cinco jogos, ele perdeu quatro e venceu apenas um.

O treinador contará com a voltas do zagueiro Ferron, do volante Wendel e dos atacantes a Nikão e Roger, que estavam suspensos. A torcida promete muitos protestos nas arquibancadas contra os erros da arbitragem nos jogos da Ponte.