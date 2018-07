Nova etapa da Indy no Brasil não empolga estrangeiros A possibilidade da Fórmula Indy ter duas provas por ano no Brasil não empolgou alguns dos principais pilotos da categoria, que estão em São Paulo para a disputa no domingo da etapa no circuito de rua do Anhembi. Na última quinta-feira, a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul assinaram um protocolo de intenções para realizar uma corrida na capital gaúcha em 2012. Mas a principal preocupação dos pilotos estrangeiros é com o risco de perda de patrocinadores dos Estados Unidos.