Nova geração salva seleção de Mano

ENVIADOS ESPECIAIS / CÓRDOBA

Se havia um racha no elenco da seleção brasileira, puxado por uma eventual insatisfação dos veteranos com o comportamento dos jovens, depois do jogo com o Equador os supostos insatisfeitos terão que rever posição.

Ícones da nova geração nacional, Neymar e Pato marcaram os gols que classificaram o Brasil para as quartas de final da Copa América e ajudaram a amenizar as falhas de Lúcio e, principalmente, Julio Cesar.

Os dois jogadores mais experientes tiveram participação nos gols do Equador. Enquanto isso, a dupla de atacantes do Brasil fez dois gols cada na vitória por 4 a 2 ontem à noite, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba.

"Foi um lance complicado, não entendi muito bem. Talvez se eu fosse com o pé, teria feito a defesa", disse o goleiro, que admitiu a falha no primeiro gol - o fraco chute de Caicedo passou por baixo do corpo do brasileiro. "Individualmente, minha atuação foi muito ruim", afirmou Julio Cesar.

A vitória deixou o Brasil em primeiro lugar do Grupo B. Graças ao empate na partida entre Paraguai e Venezuela, por 3 a 3, a seleção terminou na liderança da chave por ter feito mais gols do que os venezuelanos (6 a 4). No domingo, às 16 horas, o time de Mano Menezes enfrentará o Paraguai, em La Plata.

O técnico foi conservador: recorreu à mesma formação da estreia, um 4-2-3-1, com Robinho de volta e Maicon na lateral direita, no lugar de Daniel Alves.

Pelo menso uma mudança foi flagrante no retorno do 4-2-3-1, depois da experiência frustrada contra a Venezuela: enquanto nos dois primeiros jogos o lado esquerdo era a principal válvula de escape, ontem foi pela lateral direita que o time mais atuou. Maicon conseguiu fazer o que Daniel Alves não havia conseguido: ir à linha de fundo.

A estratégia deu certo e Alexandre Pato marcou pela primeira vez na Copa América. Caicedo empatou se aproveitando da falha de Lúcio e, em seguida, da de Julio Cesar. No segundo tempo, Neymar também desencantou e recolocou o Brasil em vantagem. Julio Cesar voltou a deixar passar o chute de Caicedo.

Mas novamente Pato e Neymar foram às redes e mataram o jogo para o Brasil.