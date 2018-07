Nos últimos tempos, a 'fusão' de dois populares esportes vem chamando muita atenção no ambiente cibernético. Trata-se de uma mistura entre tênis de mesa e futebol, em que só é permitido usar a cabeça. A brincadeira é jogada, por sinal, com bolas do próprio futebol e permite até que o jogador suba na mesa para desferir um 'peixinho'. As imagens resultantes são hilárias. Confira!