Nova secretária-geral da Fifa anuncia ex-jogador do Milan em diretoria

Samoura, que fez carreira na ONU, contará com dois subsecretários, uma novidade na estrutura da Fifa. Antes, havia apenas um. O último deles foi o alemão Markus Kattner, demitido na semana passada após investigação interna revelar que ele recebera pagamento irregular de bônus no valor de milhões de dólares.

A nova secretária-geral afirmou que sua administração será dividida em dois "pilares": um comercial e administrativo e outro voltado somente ao futebol. Boban, dono de quatro troféus do Campeonato Italiano e um da Liga dos Campeões, será responsável pelo segundo "pilar".

"Com o objetivo de alcançar nossos objetivos, decidimos introduzir uma estrutura aperfeiçoada para tornar a Fifa mais eficiente, com capacidade de desenvolver o futebol em qualquer lugar. Assim, a administração da Fifa será dividida em dois pilares: um voltado para gerar retorno financeiro e administrar o trabalho operacional e outro focado no desenvolvimento do futebol e na organização de competições", explicou Samoura.

Enquanto Boban cuidará dos assuntos esportivos, o suíço Marco Villiger vai assumir a função administrativa sob o comando de Samoura. Villiger já era funcionário da Fifa antes da senegalesa ser apontada como nova secretária-geral. Ele ocupava a função de diretor jurídico da entidade.

De acordo com a Fifa, Samoura se disse comprometida com reformas na entidade para coibir a corrupção que vem abalando a imagem da entidade desde a prisão de sete cartolas, em maio do ano passado, na Suíça.

"É minha meta colocar em execução reformas para ajudar a Fifa em seu processo de ser reconhecida como instituição que é gerida com base em princípios de boa governança e que possa ser motivo de orgulho das pessoas", afirmou a senegalesa em evento que não contou com a participação da imprensa, nesta segunda. Samoura vai assumir oficialmente seu cargo no dia 20 de junho.