Nova série do canal OFF vai contar a história e evolução do skate

O Canal OFF faz a partir das 21h de quinta-feira, dia 21, uma verdadeira crônica do skate. A série Manual do Skate com Christian Hosoi vai fundo na história do esporte e mostra desde a evolução dos equipamentos até os diversos terrenos em que o esporte é praticado. Ao todo serão 13 episódios, com direito à participação de nomes como Tony Hawk, Jeff Grosso, Lance Mountain, Steve Alba e até nomes da nova geração, como Pedro Barros.

A atração promete ser uma viagem no tempo, com um paralelo entre as histórias do passado e o momento atual. "Cada época do skate teve seu ponto mais importante. Destacar um ou outro tiraria todo o suor, sangue e lágrimas que aconteceram para levar o skate onde ele está hoje. Me sinto honrado e orgulhoso de fazer parte desta história também no Brasil com essa estreia", disse o americano Christian Hosoi, skatista profissional e produtor da série.

Para o diretor da série, Alfredo M. R. Vicente, a participação do Christian foi muito importante para o resultado final. "Ele é muito querido no meio do skate, uma lenda. E isso abriu muitas portas com personagens importantes e de difícil acesso. Ter caras como Tony Hawk, Danny Way e Tony Alva, por exemplo, dá um peso enorme. A credibilidade dos relatos deles é um atestado de que trilhamos o caminho certo da evolução e desenvolvimento da história do skate", comentou.

O primeiro episódio vai mostrar a história do protagonista e produtor da série. Depois, a temporada se aprofunda na influência do surfe no skate, aborda a evolução dos equipamentos e os diferentes estilos e temas, como a interação com o ambiente urbano. A utilização das piscinas vazias como tornaram pistas e o desenvolvimento da modalidade street também serão mostradas na produção.

SERVIÇO

Manual do Skate com Christian Hosoi - Canal OFF

Estreia: Quinta-feira, dia 21, às 21h

Horários alternativos: Sexta, 13h30 / Sábado, 22h / Domingo, 18h / Terça, 7h / Quarta, 12h30