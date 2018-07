Nova York desiste de ser sede e Liga Diamante vai à África pela 1ª vez

"Estamos felizes por levar nossa principal série de atletismo para um novo continente. A Diamond League oferece o melhor entretenimento atlético ao mundo atrás do Campeonato Mundial e da Olimpíada. Agradecemos Nova York por contribuir com esse grande projeto pelas últimas seis temporadas e sabemos que vão continuar apoiando o atletismo no futuro. Orgulhosamente, damos as boas-vindas à inclusão de Rabat", disse o presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) e chefe da Diamond League, Sebastian Coe.

Os responsáveis pela organização da etapa nova-iorquina da Diamond League explicaram o motivo da desistência. "Estamos olhando em frente e vamos produzir um novo evento. Nós acreditamos que mudar nosso foco para uma prova de rua é uma forma de tornar o evento atrativo para uma audiência mais jovem", justificou o diretor Mark Wetmore.

O presidente da federação marroquina de atletismo, Abdeslam Ahizoune, por sua vez, comemorou a mudança. "Este é um momento de orgulho para a comunidade do atletismo de nosso país e para a reputação do esporte marroquino em geral. A inclusão do nosso evento na Diamond League é a clara afirmação da habilidade de nosso país em entregar o mais alto nível de produto esportivo."

A Diamond League existe desde 2009 e é dividida em 14 etapas que são disputadas durante o ano. A desistência de Nova York pode representar uma retaliação norte-americana em meio ao escândalo de corrupção protagonizado pela IAAF, que viu alguns de seus dirigentes serem acusados de extorquir atletas para acobertar diversos casos de doping nos últimos anos.