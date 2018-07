Nova Zelândia dá um empurrão para o desenvolvimento do rúgbi no Brasil e espera ter torcida em 2016

SÃO PAULO - Não é de hoje que o rúgbi brasileiro bebe na fonte neozelandesa na tentativa de se desenvolver e alcançar seus ambiciosos objetivos. Um deles é conseguir vaga, pela primeira vez, para a Copa do Mundo, em 2019. Na semana retrasada, uma delegação formada por cinco All Blacks, o apelido da seleção neozelandesa, visitou o Brasil. Os jogadores, entre outras atividades, deram uma clínica para 60 ganhadores de uma promoção no campo do Audax, no Morumbi, e visitaram a favela de Paraisópolis, onde funciona o projeto "Rúgbi para Todos".

O interesse é de mão dupla. A Nova Zelândia já está preparando o terreno para que os brasileiros adotem os All Blacks como segundo time nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. "Nada seria melhor para nós do que ter os brasileiros torcendo para nós", diz Steve Tew, o CEO da New Zealand Rugby Union.

O número de brasileiros que procuram a Nova Zelândia para desenvolver suas habilidades, sobre o qual não há uma estatística precisa, já representa um lucrativo negócio para o país. "O Brasil é a próxima fronteira do rúgbi", diz o embaixador neozelandês no Brasil, Jeffrey McAlister.

Em fevereiro, as jogadoras da seleção feminina neozelandesa de sevens também vão visitar o Brasil.

Algumas das razões para o sucesso dos All Blacks são facilmente constatáveis pelos números. O país, que tem área semelhante à do Japão, conta com apenas quatro milhões de habitantes. Mas cerca de 150 mil deles praticam o esporte. Percorrendo o país, encontram-se campos até mesmo em cidades com 500 habitantes. "Gostamos de pensar que o rúgbi está no nosso DNA, e é um dos elementos que nos integram como nação", assinala Tew.

O material humano brasileiro, segundo as diplomáticas palavras dos neozelandeses, é de boa qualidade. "Eles são muito rápidos e têm um bom manejo de bola", disse o defensor Beauden Barrett que, aos 21 anos, vai-se firmando entre os All Blacks. Ele foi campeão do Mundial Júnior em 2011.

Observando-se os jogadores das duas seleções treinando juntos, no entanto, é fácil constatar a discrepância de tamanho. Barrett, com certa ironia, avalia que esse tipo de limitação não significa um problema. "Há um monte de brasileiros neste país, e acho que vocês vão conseguir reunir alguns grandes".

Moisés Duque, centro da seleção brasileira, diz que o relacionamento entre os jogadores dos dois países é bem amigável. "Eles recebem muito bem a gente quando vamos para lá. O pessoal do rúgbi não tem estrelismo".

A duras penas, a seleção brasileira tem evoluído. A derrota para Portugal no último amistoso, por 68 a 0, foi bastante dura. Segundo Duque, o principal motivo é a separação dos jogadores das seleções de sevens e de rugby union (com 15 jogadores).