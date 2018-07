Nova Zelândia vence Papua Nova Guiné nos pênaltis e vai à Copa das Confederações A Nova Zelândia é a sexta equipe classificada para a Copa das Confederações do ano que vem, unindo-se a Rússia, Alemanha, Austrália, Chile e México. A vaga veio neste sábado, com o título da Copa das Nações da Oceania. Na final, os neozelandeses não saíram de um empate sem gols com a dona da casa, Papua Nova Guiné, vencendo apenas nos pênaltis.