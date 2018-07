Novatas da seleção de ginástica simulam Mundial em treino de pódio em Glasgow

"O treino foi ótimo. Temos muitas meninas novas, mas elas conseguiram fazer a parte delas. Claro que tiveram alguns errinhos, um certo nervosismo natural, mas foi dentro do esperado. Elas estavam bem unidas e como temos as meninas estreantes isso é ainda mais importante. Foi positivo para ganhar confiança", comentou Keli Kitaura, uma das técnicas da equipe.

Das sete brasileiras que estão em Glasgow, quatro nunca competiram em Mundiais: Flávia Saraiva, Lorenna Rocha, Lorrane Oliveira e Thauany Araújo. Para elas, o treino de pódio foi a primeira oportunidade de simular a participação em um evento deste nível. Das quatro, só Flavinha e Lorrane estiveram nos Jogos Pan-Americanos.

Além delas, a equipe é composta pelas veteranas Daniele Hypolito e Jade Barbosa, além de Letícia Costa, ginasta presente em todos os Mundiais do ciclo olímpico até aqui. Daniele, Jade, Flávia e Lorrane estão escaladas para se apresentarem. As outras duas titulares, de acordo com a comissão técnica, serão escalas na terça.

O time está desfalcado de Rebeca Andrade, ginasta com potencial para obter melhores resultados em Glasgow, que operou o joelho. A boa notícia é que as brasileiras aparentemente passaram ilesas ao treino de pódio, sem lesões. O Brasil tem como meta ficar entre os oito primeiros por equipes para se classificar para os Jogos Olímpicos. Caso termine entre o nono e o 16.º lugares, vai brigar pelas quatro vagas que estarão em jogo no evento-teste do Rio.