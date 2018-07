Novatos do Brasil sonham com pódio no Mundial de Judô Apesar de ter uma equipe já consagrada internacionalmente, a seleção brasileira de judô conta com quatro novatos entre os 18 judocas que vão disputar o Mundial, a partir desta segunda-feira, em Chelyabinsk, na Rússia. Eric Takabatake, Alex Pombo, David Moura e Barbara Timo encaram a competição pela primeira vez na carreira, sonhando com pódio.