Novo campeão dos pesados acusa equipe de Klitschko de ser 'trapaceira' O novo campeão dos pesos pesados do boxe, britânico Tyson Fury, acusa a equipe do ucraniano Wladimir Klitschko, a quem venceu no sábado, de ser trapaceira. Em entrevista nesta segunda-feira, o novo detentor dos cinturões da Associação Mundial, da Federação Internacional e da Organização Mundial de Boxe disse que se recusou a beber água no ginásio de Dusseldorf, na Alemanha, onde ocorreu o combate.