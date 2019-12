Novo código antidoping prevê apenas advertência para casos de consumo de maconha e cocaína

A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) alterou seu código disciplinar. A partir de 2021, não punirá mais atletas por uso de drogas sociais, como maconha e cocaína, por exemplo. Para isso, terá de se provar que a utilização da substância proibida não teve como finalidade obter performance. A revelação foi feita ao Estado pelo coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, Fernando Solera. A nova conduta muda a forma de punir e olhar atletas pegos no doping do mundo inteiro, mas só começar a valer após os Jogos Olímpicos de Tóquio. "A partir de 2021, quem comprovar o uso (de maconha ou cacaína) para fim recreativo não receberá mais punição de quatro anos, como acontece hoje. Terá apenas uma advertência", explicou.

A Wada confirmou a informação ao Estado por meio de sua assessoria de imprensa. "Percebemos que nos casos que um atleta tem problema com droga e não está tentando se beneficiar com ganho em performance, a prioridade deve ser com a saúde dele. Isso é mais importante do que impor uma longa sanção esportiva", escreveu a agência mundial antidoping. A mudança foi definida durante simpósio mundial da entidade, realizado entre os dias 5 e 8 de novembro na cidade de Katowice, na Polônia. Solera representou o Brasil e confirmou ter assinado o documento para a nova legislação. No entanto, ele faz algumas ressalvas.

"O código mundial não depende da minha vontade. Estou preocupado porque a interpretação é problemática. Já está definido e todos assinamos o acordo. Não concordei em mudar a legislação vigente, mas assinei", disse.

O brasileiro sabe que a nova medida impactará em todas as entidades antidoping do mundo e será necessário a criação de um departamento especializado para acompanhar o histórico do resultado do exame. No código anterior, saía o resultado na urina e pronto, cumpria-se a regra estabelecida: quatro anos de suspensão sem perdão. Isso agora vai mudar.

A partir de 2021 será necessário descobrir que horas foi usada a substância, quando ocorreu a partida, saber melhor o histórico do atleta e tentar entender onde e por que ele consumiu a droga. "Como vai se provar que usou para obter melhora esportiva? Temos de definir bem isso. Vai entrar uma ação muito importante que é a gestão do resultado. Exageradamente importante. O problema é nosso e temos de buscar soluções."

ITEM 24

A mudança substancial do código é detalhada no seu item 24. A nova legislação está disponível no site da Wada e foi desenvolvida nos últimos dois anos. A entidade justifica a alteração com base em muitas análises e cita ponderações como no uso da cocaína, que também pode melhorar a performance de um atleta. "O que se nota frequentemente é que a quantidade detectada nos exames antidoping durante a competição é pequena, o que sugere fortemente que o uso ocorreu fora do torneio, em um contexto social, sem afetar o desempenho esportivo."

As substâncias que entrarão nesse contexto ainda não estão todas definidas, pois há muitas drogas sintéticas de origens variadas. A Wada destinará um grupo de peritos para identificar na lista de substâncias proibidas quais são frequentemente usadas "socialmente". Quando a urina do atleta for flagrada com uma dessas substâncias, deverá provar que o uso ocorreu fora da competição e não estava relacionado ao desempenho esportivo.

No momento que a contraprova der positiva, haverá uma punição automática de três meses ao esportista. O atleta poderá reduzir esse período de inelegibilidade para um mês se aceitar entrar para um programa de reabilitação. Se ele não provar que usou a droga fora da competição, aí sim será suspenso por quatro anos, como é a regra atual.

REIVINDICAÇÃO

A mudança no código atende, de certa maneira, uma reivindicação da Athletes for Care, organização sem fins lucrativos que reúne mais de 150 atletas e ex-atletas com base nos Estados Unidos. Em maio, a entidade divulgou uma carta pedindo à Wada para retirar a cannabis de sua lista de substâncias proibidas. Entre os nomes que assinam o documento, estão Mike Tyson (boxe), Jim McMahon (futebol americano) e Frank Shamrock (MMA).

"Embora a cannabis e o THC apoiem o bem-estar geral, auxiliando no alívio da dor e no descanso, não há evidências de que eles melhorem o desempenho esportivo. A cannabis e seus componentes, incluindo o THC, têm numerosos efeitos terapêuticos documentados e uma relativa falta de danos potenciais", justificou a organização.

PARA LEMBRAR

Casos como o centroavante peruano Paolo Guerrero, testado positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, o atacante Jobson (cocaína), o uruguaio Gonzalo Carneiro (cocaína), o skatista brasileiro Pedro Barros (maconha) e o nadador Michael Phelps (maconha) não serão mais considerados doping pela nova regra. Mas para isso acontecer todos teriam de admitir o uso da droga e procurar o centro de reabilitação.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Fernando Solera, coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF

Todas as entidades esportivas brasileiras são obrigadas a seguir a mudança definida pela Wada?

O fato de o Brasil ser signatário não obriga cada modalidade a ser. Mas se quiser participar de competição olímpica terá que se adequar e cumprir as determinações da Wada. No Brasil todos os esportes são signatários.

Você acha que haverá muitas críticas em relação essa alteração do código?

Fui como representante do Brasil, mas temos que debater muito sobre esse assunto ainda. No próximo dia 13, às 11h, haverá discussão sobre o novo código na OAB-SP. Vai ser complicadíssimo. Mas vamos seguir.

Desde quando existe a determinação de os países serem signatários da Wada?

Na convenção da Unesco em 2005 os países se insurgiram contra a dopagem. O Brasil foi o primeiro signatário por causa de um decreto de lei colocado pelo então presidente Lula de 2008.