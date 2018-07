Novo doping provoca banimento de velocista jamaicano O velocista jamaicano Steve Mullings foi banido de forma definitiva do esporte, em decisão tomada na noite da última segunda-feira pela Agência Jamaicana Antidoping, que condenou o atleta por reincidência no uso de substâncias proibidas. Punido, o corredor é o dono da quarta melhor marca do ano na prova dos 100 metros, com o tempo de 9s80.