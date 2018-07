Novo membro da Fifa, Sudão do Sul inaugura sede em visita de Infantino O suíço Gianni Infantino comemorou seu aniversário de 46 anos nesta quarta-feira fazendo sua primeira viagem ao continente africano após ser eleito presidente da Fifa. Em sua primeira parada na África, ele visitou o Sudão do Sul, o mais novo membro da entidade máxima do futebol mundial.