Novo patrocínio da camisa pode gerar R$ 40 mi por ano

O departamento de marketing do Corinthians também tem outra tarefa importante. E a curto prazo: renovar o patrocínio master da camisa. O vínculo com a Hypermarcas termina na reta final do Campeonato Paulista, em abril. O contrato rendia R$ 37 milhões por ano. Segundo Ivan Marques, esse valor será reajustado. "Houve uma valorização da marca baseado no desempenho do time do Campeonato Brasileiro (foi campeão)", diz.

No clube há um consenso de que o novo contrato tem de partir de R$ 40 milhões. Três empresas grandes já manifestaram o interesse em estampar sua marca na camisa Alvinegra. A médio prazo, Marques acredita que o clube tem potencial para arrecadar R$ 50 milhões com esse tipo de patrocínio, fonte de renda que só perde para os direitos de TV. (V.M.)