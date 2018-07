Novo presidente acompanha o Palmeiras diante do Oeste

SÃO PAULO - O primeiro dia de Paulo Nobre na presidência do Palmeiras foi marcado por reuniões. A pouca noite de sono - ele deixou a Academia de Futebol perto da uma da manhã e ainda foi comemorar a vitória com os outros eleitos - não atrapalhou as suas atividades ontem, e logo cedo ele já estava de volta ao CT para falar com o elenco e passar apoio aos jogadores, além de uma conversa com o técnico Gilson Kleina. Depois, foi a vez de se reunir com seus vices, além de se inteirar sobre alguns assuntos, como os jurídicos e financeiros.

Agora, sob o comando de Nobre, o Palmeiras tenta esquecer o jogo de domingo, quando empatou sem gols com o Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista. Hoje, às 22 horas, contra o Oeste, em São José do Rio Preto, Kleina tenta levar sua equipe à primeira vitória na temporada. A novidade pode ser a presença de Valdivia, que voltou a ser relacionado (estava com dores no tornozelo esquerdo), mas deve ficar no banco de reservas.

Paulo Nobre pretende assistir à partida de hoje no estádio, e promete ser bastante atuante no futebol. "Vamos ter uma mudança radical na administração do futebol", afirmou. Ontem mesmo ele pretendia acompanhar o time na Copinha, contra o Santos, mas ficou preso em uma reunião para tentar descobrir como andam os cofres do clube.

O primeiro passo para profissionalizar o departamento deve ser a contratação de José Carlos Brunoro. "Eu conversei com o Paulo Nobre, que me apresentou o projeto dele e disse que gostaria de contar comigo. Achei bem legal e entendo que o Palmeiras precisava dessas mudanças", disse ao Estado o dirigente que trabalha no Audax e pode se desligar do time hoje.

Nobre e Brunoro estão quase acertados, faltando detalhes de contrato e salário. Brunoro, no entanto, não quer exercer função parecida com a que César Sampaio tinha no clube. "Assumir o cargo de gerente de futebol eu não tenho interesse no momento. Para trabalhar no Palmeiras, temos de conversar em algo maior". Sua ideia seria ser o "chefão" do futebol ou, como chamam nas empresas, o CEO (chief executive officer) do clube. O que bateria de frente com a ideia de Nobre, que já avisou que será ele o responsável pelo departamento, ao menos no início de mandato.

Riquelme. A contratação do meia está mais difícil. "Acho que o Nobre tem muitos pagamentos para fazer e assumir um compromisso tão alto agora é complicado", disse Alberto Strufaldi, do COF, que explica que o salário do argentino seria "variável pelo desempenho". "O mínimo é R$ 300 mil e o máximo, 420 mil."

FICHA TÉCNICA

OESTE: Fernando Leal; Dedê, Dezinho, Eduardo e Ligger; Peterson, Paulo Victor, Ricardo Oliveira e Jefferson; Wanderson e Jheimy. Técnico: Luís Carlos Martins

PALMEIRAS: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Maikon Leite e Barcos. Técnico: Gilson Kleina Juiz: Rodrigo Braghetto Local: Est. Benedito Teixeira (Rio Preto) Horário: 22 horas Transmissão: Band