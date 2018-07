Novo presidente começa a trabalhar na sede do COI

Um ex-esgrimista de 59 anos, Bach foi um atleta de sucesso, tendo conquistado a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Montreal, em 1976. Depois de 13 anos como vice-presidente do COI, ele foi eleito para suceder o belga Jacques Rogge no comando da entidade.

Antes de assumir a nova função, Bach deixou formalmente o cargo de presidente do Comitê Olímpico Alemão. E em seu primeiro dia na sede do COI, nesta terça-feira, ele passou a maior parte do tempo em reunião com a equipe de trabalho e com o seu antecessor Rogge.

Segundo o próprio Bach revelou, a conversa com Rogge foi para conhecer detalhes da administração do COI e também sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para fevereiro, em Sochi. E, ao comentar sobre a mudança de presidente, o dirigente alemão disse que "pode ser um estilo diferente, mas não uma direção diferente".