Novo presidente do COI prepara visita ao Rio de Janeiro

Bach não especificou a data da viagem, mas alertou o comitê organizador de que "não há tempo a perder" na preparação da capital fluminense para receber os Jogos. O dirigente quer "garantir a cooperação" entre a organização local e os governos do município, do estado e do país.

Preocupado com os atrasos na preparação do grande evento, o presidente do COI avisou que pretende demonstrar seu apoio aos brasileiros pessoalmente. "Eu quero mostrar que o novo presidente está dando suporte aos Jogos Olímpicos e que nós estamos todos completamente comprometidos com o sucesso do evento", declarou Bach.