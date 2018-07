Novo rico, PSG acaba eliminado por Salzburg O milionário Paris Saint Germain, comprado por um magnata árabe em junho, sofreu para vencer de virada o Athletic Bilbao por 4 a 2, ontem, na última rodada do Grupo F da Liga Europa. Mas o triunfo não evitou a eliminação precoce da equipe francesa porque o Salzburg bateu o Bratislava por 3 a 2 e passou o PSG no saldo de gols (11 a 8). Foi o primeiro grande baque do time que investiu 40 milhões (R$ 95 milhões) para comprar o argentino Javier Pastore, que atuava no Palermo, da Itália. O brasileiro Nenê, ex-Palmeiras, errou um pênalti na vitória sobre o rival espanhol.